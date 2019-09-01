"صحة الإسكندرية" تستعد لافتتاح أول عيادة للمرأة للإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

وافق الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، على إنشاء أول عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة على مستوى الجمهورية.

وقال "عثمان" في تصريح صحفي، إن العيادة تتبع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وسيكون مقرها بالمركز الإقليمى لصحة المرأة بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة، لتنضم إلى عيادات الإقلاع عن التدخين بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، ومركز عباس حلمي للصحة النفسية بالعجمي.

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من جانبه قال الدكتور هشام عقيل، مدير إدارة مكافحة التدخين ومسئول الصحة المدرسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن العيادة الجديدة ستكون الأولى ضمن عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى الجمهورية التى تخصص للمرأة، بعد ما تلاحظ انتشار ظاهرة تدخين الشيشة بين الفتيات في الأماكن العامة وعلى المقاهي، وكذلك انتشار الشيشة الإليكترونية بين طالبات الجامعات.

وأضاف "عقيل" أن التوسع في تأسيس عيادات الإقلاع عن التدخين بالإضافة لعمل ندوات للتوعية، داخل المنشآت الصحية والمدارس والجامعات والأندية، ومراكز الشباب والمصانع والشركات ودور العبادة، وكذلك متابعة سياسات منع التدخين داخل المنشآت الصحية، يأتى التزاما بالاتفاقية الإطارية للحد من استهلاك التبغ "2020 – 2030 " والتى وقعتها مصر مع منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً تواكبًا مع مبادرة رئيس الجمهورية "صحتنا في أسلوب حياتنا" التي تهدف لحث المواطنين على تناول الغذاء الصحي السليم، وممارسة النشاط البدني والإقلاع عن التدخين.