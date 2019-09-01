قصف إسرائيلي لبلدة لبنانية جنوبية ردًّا على تدمير آلية عسكرية بمعرفة حزب الله

تعرضت بلدة مارون الراس (بمحافظة النبطية - جنوبي لبنان) لقصف إسرائيلي مكثف، ردا على قيام حزب الله بتدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عصر اليوم.

وشنت قوات الجيش الإسرائيلي هجوما مضادا مكثفا بالمدفعية على البلدة، التي تقع في نطاق مدينة (بنت جبيل) الجنوبية. مدينة (بنت جبيل) الجنوبية.

وتصاعدت سحب الدخان الأسود في السماء جراء القذائف الإسرائيلية المتساقطة، والتي أطلقتها إسرائيل على البلدة بصورة مكثفة وبشكل متقطع.

وكان حزب الله قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.

اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.

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