حزب الله: تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها

أعلن حزب الله اللبناني سقوط قتلى وجرحى بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها.

وقال الحزب في بيان له إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة

بعد ظهر اليوم الأحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

ويأتي ذلك بالتزامن من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم حيث تم إصابة بعض منها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رد باتجاه بعض مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان.