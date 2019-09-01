الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش تلقى تقارير تفيد بإطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل. وأشار أدرعي إلى أن الجيش يعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات الأولية. الأولية. وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية. Advertisements وأضاف أنه تم إصدار بعض الأوامر لضباط الأمن في البلدات. في البلدات. فيما أفاد مراسل روسيا اليوم في لبنان بسقوط عدة قذائف من الجانب الإسرائيلي بالقرب من بلدة مارون الرأس الحدودية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القذائف المضادة للدروع استهدفت قاعدة عسكرية ومركبة، في حين أكد "حزب الله" سقوط قتلى وجرحى جراء في المركبة الإسرائيلية المستهدفة.

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