الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساندة بلاده

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدوليلمساندة العراق بدوره المحوري في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة.
هينيس بلاسخارت، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، جينين
لمساندة العراق وترسيخ الأمن والسلم الدوليين .. منوهًا بأن العراقيين يتطلعون إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.
وأشار صالح إلى أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي
من جهتها .. جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، دعم المنظمة للعراق في المجالات المختلفة والاستمرار بتقديم المشورة والمساعدة، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.
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