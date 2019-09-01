اخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساندة بلاده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي

لمساندة العراق بدوره المحوري في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة.


جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، جينين

هينيس بلاسخارت، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.


وأشار صالح إلى أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي

لمساندة العراق وترسيخ الأمن والسلم الدوليين .. منوهًا بأن العراقيين يتطلعون إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.


من جهتها .. جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، دعم المنظمة للعراق في المجالات المختلفة والاستمرار بتقديم المشورة والمساعدة، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساندة بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا