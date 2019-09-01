قصف متبادل بين ميليشيات "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي.. وأنباء عن سقوط قتلى



اندلعت اشتباكات بين ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران والاحتلال الإسرائيلي، قرب الحدود اللبنانية، اليوم الأحد.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه رد بإطلاق النار بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير مع حزب الله بعد أسبوع من التوتر المتصاعد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "عدداً من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات عسكرية".

وأضاف "تم تأكيد الضربات" وردت القوات الإسرائيلية "بالنيران على مصدر الصواريخ وأهداف في الجنوب اللبناني".

وبعد التقارير الأولية عن إطلاق النار، دعا متحدث عسكري الإسرائيليين الذين يعيشون على بعد أربعة كيلومترات من الحدود مع لبنان إلى البقاء في منازلهم وتجهيز ملاجئ الإيواء بدون مطالبتهم بالدخول إليها في الوقت الحالي.

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من جهته، أعلن حزب الله المدعوم من إيران تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال حزب الله في بيان، اليوم الأحد، أن عناصره قامت بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

وتصاعدت التوترات في الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

والهجوم الذي وقع في 25 أغسطس نفذ بطائرتين مسيرتين، انفجرت إحداهما وتسببت بأضرار في مركز إعلامي يديره حزب الله، في حين تحطمت الثانية بسبب عطل فني.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن ذلك وجاء الهجوم في لبنان بعد ساعات فقط من شن إسرائيل غارات على سوريا المجاورة لمنع ما وصفته بأنه هجوم إيراني محتمل بطائرة مسيرة ضد أهداف إسرائيلية.