طائرة إسرائيلية مسيرة تنتهك المجال الجوي اللبناني وتسقط مواد حارقة

قال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد اليوم الأحد وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في منطقة أحراج على الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "قبل قليل اندلعت النيران في منطقة لبنانية حدودية. الحرائق بدأت بسبب عمليات قواتنا في المنطقة" دون ذكر تفاصيل.

وذكر الجيش اللبناني في بيان "خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي 11.15 الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".

وأضاف بيان الجيش اللبناني أنه يتابع تطورات هذا الخرق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وقال سكان ومصادر أمنية على الحدود الجنوبية للبنان إن إسرائيل أطلقت في الأيام الماضية قنابل ضوئية صوب مزارع شبعا المحتلة على الحدود.

وفتح جنود لبنانيون النار على طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في جنوب البلاد الأسبوع الماضي. وليس لدى لبنان أنظمة دفاع جوية.

وتدخل طائرات الاحتلال بشكل متكرر المجال الجوي اللبناني لكن من النادر استهداف الجيش لها. وشكت بيروت مراراً للأمم المتحدة من إسرائيل بسبب انتهاكها لمجالها الجوي.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس السبت، إنه أمر بإرسال قوات إضافية قرب الحدود في ظل توتر متصاعد مع ميليشيات "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران.