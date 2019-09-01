قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

قتل اليوم مدني بهجوم مسلح من مجهولين أثناء مروره في منطقة الشعلة شمال بغداد بحسب مصدر في الشرطة العراقية.

كما فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني أثناء مروره في قضاء أبو غريب غرب بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وعثرت قوة أمنية على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطعنات سكين مرمية على جانب طريق جسر ديالى القديم جنوب العاصمة.

كما قتل مدني بانفجار عبوة ناسفة في ناحية العبارة شمال شرقي مركز المحافظة.

وفي محافظة البصرة أسفر اندلاع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة الفيحاء بقضاء شط العرب عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

كما قتل شخص وأصيب اثنان بنزاع عشائري في قضاء الزبير شرق مدينة البصرة استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

على صعيد أمني آخر أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، إلى الشمال من العاصمىة العراقية، بأن مجموعة مسلحة هاجمت مخيماً للنازحين وسط مدينة الشرقاط بقنابل يدوية، دون وقوع أية إصابات.



من جهة أخرى .. أعلنت شرطة محافظة القادسية إنتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر في وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة.

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