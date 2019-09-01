رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لبنان هو من سيدفع الثمن”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 سبتمبر 2019 04:58 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءاته السياسية ويتوجه لوزارة الجيش، عقب استهداف حزب الله لآلية عسكرية ومقتل وإصابة من فيها بحسب الحزب.

وبحسب وسائل الاعلانم العبري، نتنياهو يعقد مشاورات مع القيادات الأمنية وأجهزة الاستخبارات على خلفية استهداف حزب الله لآلية عسكرية إسرائيلية.

وقالت قناة “كان العبرية” (حكومية) قولها عن نتنياهو: “لبنان ستدفع الثمن”.

كما وأفاد موقع واللا العبري: نتنياهو أصدر تعليمات إلى الوزراء بعدم إجراء مقابلات إعلامية حول التصعيد في الشمال.

ومن جانبه قال لجيش الإسرائيلي: شنت قواتنا في سلاح الجو ضربات واسعة داخل الأراضي اللبنانية رداً على إطلاق الصواريخ المضادة من حزب الله على مركبات وآليات الجيش في المنطقة الشمالية.

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وبحسب موقع 0404 العبري: “الجيش الإسرائيلي: هجماتنا طالت 3 مباني على الأقل في الأراضي اللبنانية، كان من الواضح أن الذين أطلقوا القذائف المضادة كانوا يختبئون بداخلها”.

وأضاف بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: هذا الحدث غير عادي وصعب، ورئيس الوزراء وزير الجيش بنيامين نتنياهو يتلقى تحديثات منتظمة حول الأوضاع في الشمال.

وأعلن ​حزب الله​ في بيان له أنه “عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها”.

وحتى اللحظة فإن منطقة مارون الراس جنوب لبنان تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وتوسع دائرة القصف الاسرائيلي من خراج مارون الراس الى يارون وبلدات بنت جبيل الجنوبية.