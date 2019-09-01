كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استهداف عائلات لداعش بقنابل صوتية في الشرقاط العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر حكومي عراقي اليوم الاحد تعرض عوائل لعناصر داعش لهجوم بالقنابل الصوتية لدى وصولهم الى مخيم جديد في قضاء الشرقاط 280/كم شمال بغداد.

وقال علي دودح قائممقام القضاء إن" قنبلتين صوتيتين القيتا فجر اليوم على مخيم لعوائل داعش أعيدوا إلى مدينة الشرقاط من مخيمات النازحين في القيارة50/كم جنوب الموصل/ بناء على أوامر حكومية".

وأضاف دودح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"،، أن" الحادث لم يسفر عن اية أضرار او إصابات".

وأوضح أن" 150 عائلة من عوائل عناصر داعش تضم 650 فرداً جميعهم من أبناء قضاء الشرقاط قد وصلوا مساء امس إلى مخيم جديد في أطراف القضاء في خطوة لإعادة تاهيلهم من جديد في المجتمع ".

وعبر عدد من ذوي ضحايا داعش من أبناء قضاء الشرقاط عن رفضهم لإعادة اسكان عوائل عناصر داعش في منطقتهم، محملين إياهم مسؤولية انخراط ابنائهم في صفوف عناصر داعش ، مطالبين بالثأر لدماء ابنائهم الذين قتلوا غدرا على ايدي عناصر داعش.

وقال المواطن خلف حسين من قضاء الشرقاط والذي فقد ابنه اثناء سيطرة داعش على المدينة " أرفض نهائياً عودة عوائل من قتل إبني لأنهم لا أمان لهم ولا يمكن الوثوق بهم".

وطالب حسين بـ "القصاص من قتلة إبنه قبل التفكير في عودة عوائل من وصفهم بالقتلة".

ولكن المواطن عبدالرحمن عيسى الذي فقد شقيقه قال إنه" مستعد للتسامح مع الجميع من أجل فتح صفحة جديدة وإنهاء الحالة الشاذة التي تسيطر على الوضع شريطة أن تأخذ العدالة مجراها".

Advertisements