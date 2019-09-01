كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مغادرة مساعدته الشخصية .. تعرف على أبرز الاستقالات والإقالات في إدارة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقلت وسائل الإعلام خبر استقالة مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصية "مادلين ويسترهوت" والتي وُصفت بأنها "كاتمة أسرار ترامب" بعد أن كشفت لصحفيين معلومات عن أسرة الرئيس الأمريكي.

وأفادت مصادر لشبكة "سي بي إس" الإخبارية بأن "ويسترهوت" قد كشفت النقاب عن "تفاصيل خاصة" عن عائلة ترامب و"ثرثرت" بشأن "ممثلي قنوات الأخبار التلفزيونية" الذين سعوا للوصول إلى ترامب أثناء شربه في عشاء غير رسمي مع الصحفيين في بيركلي هايتس بنيو جيرسي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كل هذا حدث يوم الخميس، عندما كان ترامب في إجازة، ولم يُسمح لـ"ويسترهوت" بالعودة إلى البيت الأبيض يوم الجمعة.

وقد تناول ترامب الجدل الأخير حول إقالة "مادلين ويسترهاوت"، بعد أن أخبرت المراسلين خلال عشاء غير رسمي أن الرئيس لم يكن يحب التقاط صور مع ابنته تيفاني (25 عامًا) لأنه يرى أنها تعاني من زيادة الوزن.

ونفى ترامب في السابق صحة ثرثرة ويسترهاوت خارج البيت الأبيض يوم الجمعة، وأخبر المراسلين أن ويسترهوت "أمضت ليلة سيئة" و"كانت تشرب الكحول"، لكنه يحب تيفاني وكان من المقرر أن يتصل بها قبل مغادرته إلى كامب ديفيد في نهاية هذا الأسبوع.

وتعد "مادلين ويسترهوت" الأخيرة في سلسلة استقالات وإقالات شهدها البيت الأبيض منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه في يناير 2017.

وفيما يلي قائمة بأبرز المسؤولين الذين تقدموا باستقالتهم خلال ولاية ترامب: