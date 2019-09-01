كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مغادرة مساعدته الشخصية .. تعرف على أبرز الاستقالات والإقالات في إدارة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تناقلت وسائل الإعلام خبر استقالة مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصية "مادلين ويسترهوت" والتي وُصفت بأنها "كاتمة أسرار ترامب" بعد أن كشفت لصحفيين معلومات عن أسرة الرئيس الأمريكي.
وأفادت مصادر لشبكة "سي بي إس" الإخبارية بأن "ويسترهوت" قد كشفت النقاب عن "تفاصيل خاصة" عن عائلة ترامب و"ثرثرت" بشأن "ممثلي قنوات الأخبار التلفزيونية" الذين سعوا للوصول إلى ترامب أثناء شربه في عشاء غير رسمي مع الصحفيين في بيركلي هايتس بنيو جيرسي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كل هذا حدث يوم الخميس، عندما كان ترامب في إجازة، ولم يُسمح لـ"ويسترهوت" بالعودة إلى البيت الأبيض يوم الجمعة.
وقد تناول ترامب الجدل الأخير حول إقالة "مادلين ويسترهاوت"، بعد أن أخبرت المراسلين خلال عشاء غير رسمي أن الرئيس لم يكن يحب التقاط صور مع ابنته تيفاني (25 عامًا) لأنه يرى أنها تعاني من زيادة الوزن.
ونفى ترامب في السابق صحة ثرثرة ويسترهاوت خارج البيت الأبيض يوم الجمعة، وأخبر المراسلين أن ويسترهوت "أمضت ليلة سيئة" و"كانت تشرب الكحول"، لكنه يحب تيفاني وكان من المقرر أن يتصل بها قبل مغادرته إلى كامب ديفيد في نهاية هذا الأسبوع.
وتعد "مادلين ويسترهوت" الأخيرة في سلسلة استقالات وإقالات شهدها البيت الأبيض منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه في يناير 2017.
وفيما يلي قائمة بأبرز المسؤولين الذين تقدموا باستقالتهم خلال ولاية ترامب:
1- مساعدة ترامب الشخصية مادلين ويسترهاوت 29 أغسطس 2019
2- مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس منتصف أغسطس 2019
3- وزير العمل ألكسندر أكوستا 12 يوليو 2019
4- المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز 13 يونيو 2019
5- نائب وزير العدل رود روزنشتاين 30 أبريل 2019
6- وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن 7 أبريل 2019
7- مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية بروك لونج 13 فبراير 2019
8- وزير الدفاع جيم ماتيس 20 ديسمبر 2018
9- كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ديسمبر 2018
10- سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي 9 أكتوبر 2018
11- مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت 6 يوليو 2018
12- وزير شئؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين 28 مارس 2018
13- مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر 22 مارس 2018
14- وزير الخارجية ريكس تيلرسون 13 مارس 2018
15- المستشار الاقتصادي جاري كون 6 مارس 2018
16- مديرة الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس 28 فبراير 2018
17- سكرتير موظفي البيت الأبيض روب بورتر 8 فبراير 2018
18- المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر 21 يوليو 2017
أما أولئك الذين تمت إقالتهم من منصبهم، فكان أبرزهم:
1- وزير الأمن الداخلي ريان زينك 15 ديسمبر 2018
2- وزير العدل جيف سيشنز 7 نوفمبر 2018
3- نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أندرو ماكابي 29 فبراير 2018
4- وزير الصحة توم برايس 29 سبتمبر 2017
5- كبير مستشاري البيت الأبيض ستيف بانون 18 أغسطس 2017
6- مدير الاتصالات الجديد في البيت الأبيض أنتوني سكاراموش 31 يوليو 2017
7- كبير موظفي البيت الأبيض السابق رينس بريبوس 28 يوليو 2017
8- مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي 9 مايو 2017
9- مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين 14 فبراير 2017
10- القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس 31 يناير 2017
11- مدعي نيويورك بريت بهارارا 11 مارس 2017