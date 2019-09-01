كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تخطط لمزيد من الدعم الإقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجلس الدولة الصيني اليوم الأحد: "أن الصين تعتزم تقديم مزيد من الدعم لاقتصادها بما في ذلك الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتنمية الإقليمية مع الحفاظ على سياسة نقدية حكيمة بالسيولة الوفيرة "المعقولة".

وفي الوقت الذي يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤه الأكبر منذ عقود، قال مجلس الدولة أن الحكومة تهدف إلى دمج السياسات المالية، والنقدية بشكل أفضل وتعميق إصلاحات سوق رأس المال ومواصلة فتح القطاع المالي.

وقال مجلس الدولة في بيان عقب اجتماع لجنة الاستقرار المالي والتنمية (FSDC) برئاسة نائب الرئيس: "إننا نولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الصناعي التقليدي والخدمات الاجتماعية ومناطق النمو الجديدة".

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ويواجه الاقتصاد الصيني ضغوطًا من حرب تجارية مميتة مع الولايات المتحدة. وبدأ البلدان فرض تعريفة إضافية على سلع بعضهما البعض اليوم الأحد، وهو أحدث تصعيد في النزاع التجاري، على الرغم من دلائل على استئناف المحادثات في وقت ما هذا الشهر.

وأظهرت بيانات يوم السبت تراجع قطاع التصنيع الصيني الضخم في شهر أغسطس للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من ارتفاع قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

وقال مجلس الدولة أن الحكومة ستشجع البنوك أيضًا على استخدام أدوات أكثر ابتكارًا لتجديد رأس المال من خلال قنوات متعددة، ولكنه لم يوضح.

