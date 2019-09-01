كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حزب الله" يعلن سقوط قتلى وجرحى بتدمير الآلية العسكرية الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه أهداف في إسرائيل.

وحسب الجيش، فإن الصواريخ من نوع "كورنيت" المضاد للدروع، وأطلقت صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية، ما استدعى فتح الملاجئ.

لاحقاً، أعطى الجيش الإسرائيلي مزيداً من التفاصيل وقال إن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عسكرية ومدرعات سجلت وقوع إصابات.

لكن حزب الله اللبناني أعلن استهداف "آلية إسرائيلية" متحدثاً عن وقوع قتلى وجرحى، حسبما ذكرت قناة العربية.

تأهب لمواجهة محتملة

وإسرائيل في حالة تأهب مرتفعة بسبب مواجهة محتملة مع حزب الله اللبناني.

إلى ذلك، أصدر الجيش أوامر بفتح الملاجئ في المستوطنات التي تبعد حتى 4 كلم عن الحدود مع لبنان بعد إطلاق الصاروخ على الموقع القريب من مستوطنة يارؤن.

وأفاد مراسل "العربية" أن إسرائيل أغلقت الطريق المجاور للسياج الحدودي مع لبنان.

درون انتهكت أجواء لبنان

ووسط حالة توتر بين لبنان وإسرائيل بدأت قبل نحو أسبوع مع اختراق طائرتين مسيرتين الأجواء اللبنانية، فوق ضاحية بيروت الجنوبية، انتهكت طائرة إسرائيلية جديدة الأحد المجال الجوي اللبناني.

وأعلن الجيش اللبناني أن طائرة إسرائيلية مسيرة "درون" انتهكت المجال الجوي للبلاد، وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في منطقة أحراج على الحدود.

كما أوضح في بيان أن "المسيرة الإسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق". وأضاف أنه يتابع تطورات هذا الخرق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

استفنار على الحدود

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نيراناً اندلعت في منطقة لبنانية حدودية، مضيفاً أن "الحرائق بدأت بسبب عمليات قواتنا في المنطقة".

وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تحدث السبت عن استنفار إسرائيلي حدودي، قائلاً إن "قوات الجيش قامت خلال الأسبوع المنصرم بتعزيز جاهزيتها براً وجواً وبحراً وفِي المجال الاستخباري لسيناريوهات متنوعة في القيادة الشمالية وفرقة الجليل".

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كما حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، بيني غانتز، زعيم حزب الله حسن نصرالله من مغبة التصعيد على حدود إسرائيل، ودعاه إلى "أن يكون رحيما بلبنان"، بحسب تعبيره.

وكتب غانتز، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية، مساء السبت على تويتر متوجهاً لنصرالله "لا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيد لبنان للعصر الحجري".

وقال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية دون طيار، انتهكت المجال الجوي اللبناني اليوم الأحد، وألقت مواد حارقة وأشعلت حريقا في غابة على الحدود.

وقال بيان للجيش اللبناني إنه يتابع الانتهاك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرىـ حسب "رويترز".

وقال الجيش الإسرائيلي: "منذ فترة وجيزة ، اندلعت الحرائق في المنطقة الحدودية اللبنانية. نشأت الحرائق بعمليات قامت بها قواتنا في المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل "نبيه بري"، ومؤيدي حزبه إلى البقاء في حالة تأهب ضد أي عدوان محتمل تشنه إسرائيل على لبنان.

وقال "أدعو حركة أمل إلى الحفاظ على حالة التأهب لإظهار العدو أن كل شبر من لبنان جزء من المقاومة".

واتهم تل أبيب بالسعي إلى "تسوية حساباتها" في المنطقة عبر لبنان.

أمر الجيش الإسرائيلي، بإرسال قوات إضافية للقيادة الشمالية وأرجأ مناورات في ظل استمرار التوتر الكبير مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وذكر الجيش أن قواته "البرية والجوية والبحرية والمخابرات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية"، مضيفاً أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي.

ونشر الجيش صوراً على تويتر لدبابات وقوات برية يجري نشرها.

وإسرائيل وحزب الله في حالة تأهب قصوى بعد استخدام طائرات مسيرة يوم الأحد لمهاجمة ما وصفه مسؤول أمني بالمنطقة بأنه هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه.

وقال حزب الله إن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم النادر الذي وقع في بيروت وتعهد بالرد. ونفت الجماعة الشيعية المسلحة امتلاكها مصانع صواريخ من هذا النوع. واتهم لبنان إسرائيل بالبحث عن ذرائع لشن اعتداء.

ونشر الجيش الإسرائيلي، دون أن يعلن مسؤوليته عن هجوم الطائرات المسيرة، ما وصفه بأنها تفاصيل عن حملة موسعة برعاية إيران لتزويد حزب الله بوسائل لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه.