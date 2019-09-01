كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الإيطالي يحذر سفينة إنقاذ جديدة للمهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظر وزير الداخلية الإيطالي المنتهية ولايته ماتيو سالفيني سفينة إنقاذ أخرى من المهاجرين من الالتحام في البلاد، مستخدمًا قضية الهجرة لتكثيف الضغوط على منافسيه السياسيين الرئيسيين في سعيهما لتشكيل جديد.

وأصدر سالفيني الذي يقود حزب الرابطة، مرسومًا يحظر سفينة ألان كوردي، التي تديرها المنظمة الألمانية غير الحكومية "Sea-Eye"، مع 13 مهاجرًا من الخارج، من دخول المياه الإيطالية، وهي المرة الثانية في أسبوع يتصرف فيه لمنع سفن الإنقاذ، وجلب المهاجرين إلى الشاطئ.

وانهارت الحكومة الائتلافية الإيطالية بين عصبة سالفيني اليمينية وحركة 5 نجوم الشهر الماضي، عندما أعلن سلفيني في خطوة مفاجئة أنها ماتت ودعا إلى إجراء انتخابات.

وفي الأسبوع الماضي، طلب رئيس الدولة الإيطالية، الرئيس سيرجيو ماتاريلا، من جوزيبي كونتي أن يرأس ائتلاف الـ 5 نجوم والحزب الديمقراطي المعارض.

وكانت سفينة ماري جونو الأخرى عالقة أمام جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجنوبية، حيث ترك 34 مهاجرًا على متنها من بين حوالي 100 شخص تم إنقاذهم يوم الأربعاء قبالة ليبيا.

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ووافقت روما على السماح للنساء والأطفال والمرضى على متن السفينة النزول لكنها رفضت رفع الحظر المفروض على السفينة التي تدخل المياه الإيطالية.

وقالت مؤسسة ميديتيرنا إنقاذ البشر، التي تشغل ماري جونيو، يوم السبت إن الظروف على السفينة "صعبة"، مع ندرة المياه الجارية وبعد عاصفة في الساعات الماضية.

وقال سالفيني في بيان اليوم الأحد: "إذا أراد الحزب الديمقراطي إعادة فتح الأبواب والسماح لرجال الهجرة غير الشرعيين بالبدء من جديد، فيجب عليه أن يخبر الإيطاليين بذلك".

تجري حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي محادثات حول تشكيل الحكومة، وإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق في وقت ما هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يحل ماتاريلا البرلمان ويحدد موعدًا لإجراء انتخابات جديدة.

ولا تزال الصعوبات قائمة حيث تقدم لويجي دي مايو، زعيم خمس نجوم، الأسبوع الماضي بسلسلة من المطالب السياسية - بما في ذلك التأكيد على مرسوم صارم بشأن عمليات إنقاذ البحر المهاجرة - حيث وضع نغمة لا هوادة فيها للمفاوضات.

