كيف تتعلم مهارات التفكير الإبداعي؟

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هل واجهت مشكلة كبيرة ولم تتمكن من إيجاد حل لها؟إن القدرة على التعامل مع تحديات الحياة التي تهمك هي مفتاح السعادة، ويحدث الاكتئاب عندما تفقد الأمل في حل مشكلة حياتية مهمة. هذا يعني أنه إذا وجدت طريقة لحل مشاكلك الصعبة، فستصبح بالتأكيد شخصًا أكثر سعادة وستقلل من فرصة الإصابة بالاكتئاب.

لذا فإن التفكير الإبداعي هو المهارة التي ستمكنك من حل العديد من المشكلات التي يبدو أنه لا لها حل. هذه هي طريقة التفكير الإبداعي:

• الجمع بين الأفكار غير ذات الصلة: منذ سنوات كنت متحمسا لأجهزة الكمبيوتر وعلم النفس، وهما مجالان لا علاقة لهما تماما. معظم الأشخاص الذين يحبون شيئين مختلفين عادة ما يختارون واحدة ويركزون عليها ولكن الشخص المبدع سيحاول دائمًا الجمع بين أشياء مختلفة معًا حتى لو لم تكن ذات صلة. ماذا عن الأعمال التجارية عبر الإنترنت التي تعتمد على علم النفس؟

• إنتاج المزيد من الأفكار: يعتقد بعض الناس عن طريق الخطأ أن الأشخاص المبدعين يتوصلون إلى أفكار إبداعية طوال الوقت دون أن يدركوا حقيقة أن فكرة إبداعية واحدة يمكن أن تأتي بعد 10 أفكار لا معنى لها! معظم الكتاب والفنانين المشهورين ينتجون روائع بعد أن ينتجوا الكثير من الأعمال المتواضعة. استمر في المحاولة والفشل، وستصل في النهاية إلى حل مبدع.

• انسى ما تعرفه بالفعل: أكبر عدو للإبداع هو التجربة السابقة. يفترض معظم الناس أن ما نجح في الماضي سيعمل دائمًا في المستقبل ونتيجة لذلك، يتعثرون في بعض الحلول وأنماط التفكير التي لا تعمل عادةً. باختصار، معظم الناس متعلمون للغاية بحيث لا يفكرون بطريقة خلاقة. إذا كنت ترغب في التفكير بشكل خلاق، انسي تجربتك السابقة، والمعتقدات المقيدة، والأحكام المسبقة. يجب ان تفكر دون أي قيود.

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• ركز على الهدف النهائي وليس الحل: كان هناك مبنى واحد كبير يمتلك عدد قليل من المصاعد ويعاني من حركة المرور العالية. أراد المسؤولون التأكد من أن المصاعد تتحرك بشكل أسرع بحيث تقلل من وقت انتظار الناس. كان أحد الحلول المقترحة هو تثبيت مصاعد جديدة ولكن الحل الإبداعي المطبق كان على النحو التالي: تم وضع شاشات ذات عروض مسلية فوق المصاعد في منطقة الانتظار حتى لا يشكو الناس من التأخير. في النهاية تم حل المشكلة وشعر الناس بالسعادة! إذا كنت تريد أن تتعلم التفكير الإبداعي، فعليك التفكير في الهدف النهائي، وهو جعل الناس سعداء في هذه الحالة، وليس الحل الثابت الذي تريد تنفيذه.

• اصلح معتقداتك: عقلك ينفذ كل ما يركز عليه. لن تبدأ أبدًا في الحصول على حلول إبداعية لمشكلة قبل أن تعتقد أولًا أن هذه المشكلة لها حل ممكن. بعض الناس ليسوا مبدعين لأنهم متشائمون، ونتيجة لذلك لا تحاول عقولهم مساعدتهم أبدًا. قبل أن تتمكن من التفكير الإبداعي، عليك أولًا أن تصدق أن كل مشكلة لها العديد من الحلول الممكنة.

كلما زاد تفكيرك بشكل إبداعي كلما زادت اتصالات عقلك، وكلما زاد إبداعك. إذا لم تكن شخصًا مبدعًا، يجب عليك القيام ببعض الجهد قبل أن تتمكن من جعل هذه الروابط الدماغية تنمو ولكنك في النهاية ستتمكن من القيام بذلك.

فكر بطريقة إبداعية وستصبح أكثر إبداعًا. قم بتطبيق النصائح السابقة ولن تجد أي مشاكل في تعلم التفكير الإبداعي.