كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل فتاة بعد مشاجرة مع سائق على "حزام الأمان" في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، لقيت مصرعها بعد حادثة مأساوية، وقعت بطريق مظلم في أحد شوارع بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن الفتاة والتي تعمل موظفة العناية المنزلية الشابة وتدعى فانيسا كولينز- سميث، نزلت فجأة من سيارة أجرة، عقب شجار مع سائق بسبب عدم ارتدائها حزام الأمان.

وورد في التحقيق الذي تجريه السلطات في مدينة "ويلز" البريطانية أن مركبتين كانتا تسيران في الشارع المظلم نجحتا بصعوبة في تفادي الاصطدام بالفتاة التي ظهرت فجأة على الطريق، لكن سيارة ثالثة صدمتها بقوة، حيث لقيت مصرعها.

وأفاد سائق السيارة التي صدمتها بأن لم يرها، كونها كانت ترتدي ملابس سوداء.

وقال سائق سيارة الأجرة في شهادته إنه طلب من الفتاة مرارا وضع حزام الأمان، لكنها رفضت، وعندما ارتفع صوت الإنذار في المركبة أصبحت أكثر سوءا تجاهه.

وفي النهاية، خرجت الفتاة من المركبة دون تدفع الأجرة، إثر الشجار، لكنها وجدت نفسها في شارع مظلم، حيث قتلتها سيارة مسرعة.

لكن والدة الضحية أثارت شكوكا بشأن رواية سائق سيارة المركبة، إذ قالت في محكمة بريطانية إن ابنتها لم تعترض يوما على ارتداء حزام الأمان في السيارات.

وتؤكد قواعد السلامة المرورية على ضرورة وضع حزام الأمان فهي ليست مجرد قيود بل للحفاظ على سلامة الركاب إذا حدث أي مكروه.

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وفي بريطانيا أيضا، لقي الأمير فيليب (97 عاما) زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تنبيها من الشرطة بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان فيما يبدو، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة.

ونشرت صحف صورا لفيليب وهو يقود سيارة لاند روفر في ضيعة ساندرينغهام في نورفولك التي يمكث فيها هو والملكة.

ولم يظهر في الصور أنه يستخدم حزام الأمان على طريق عام. وقال متحدث باسم الشرطة “نحن على علم بالصور… وجهت النصائح المناسبة للسائق وهذا وفقا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة”.

ونجا الأمير فيليب من حادث بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندرينجهام. ولم يصب الأمير بسوء. غير أن سائقة السيارة الأخرى والتي تبلغ من العمر 28 عاما أصيبت بجروح في ركبتها وكُسر معصم امرأة أخرى كانت برفقتها (45 عاما) وكان معهما رضيع عمره تسعة أشهر. وسُئلت متحدثة باسم الأمير فيليب عن الحادث فقالت “الأمر بيد شرطة نورفولك”.