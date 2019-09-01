كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط فتاة من أعلى شرفتها والسبب "ممارسة اليوجا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور للحظة سقوط فتاة من ارتفاع 80 مترًا، أثناء ممارستها اليوجا على حافة شرفتها في المكسيك.

وقالت الصحيفة، أن الفتاة تدعى "أليكسا تيرازارس" تبلغ من العمر 23 عاما، وأنها نجت من الموت، لكنها تعاني في حالة حرجة بعد سقوطها من شرفة منزلها الموجودة في الطابق السادس، حيث أصيبت بكسور في ساقيها وذراعيها وفخذيها ورأسها.

وأوضحت الصحيفة، أن أليكسا قد لا تمشي لمدة 3 سنوات، حتى يعيد الأطباء بناء ساقيها المكسورين.

وأكد جيران الفتاة، إنهم اعتادوا رؤيتها تمارس تمارين رياضة اليوجا الخطرة في شرفتها

كانت أليكسا تمارس تمارين اليوجا على حافة الشرفة فانزلقت، وتم التقاط صورة لها وهي تنقلب رأسا على عقب قبل السقوط، وعلى الفور نقلها المسعفون للمستشفى وخضعت لعملية جراحية استغرقت 11 ساعة، بينما أفراد أسرتها كانوا يطلبون التبرع بالدم لإنقاذ حياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وتعتبر اليوجا جزء من ثقافة وروح الهند لأكثر من 5 آلاف عام، لكن أصبح الاهتمام بتأثير اليوجا على التناغم بين الذهن والجسم، وتغذية الروح، مؤخرًا ظاهرة عالمية.

واليوجا هي نظام رياضي يتكوّن من سلسلة أوضاع جسدية يتم القيام بها على نحو متتابع، وتمنح الطاقة وتساعد على استرخاء العقل، وهي ليست علاجًا بقدر ما تساعد الجسد على تحسين حالته وعدم تدهورها.

وكلمة "يوجا" كلمة هندية وتعني الوحدة والاندماج، حيث تعني دمج وحدة كل أجزاء الإنسان في وحدة واحدة متناغمة متجانسة لتحقيق السعادة والتوازن.

وتعتمد اليوجا على تحقيق الوحدة والانسجام بين العقل والجسم والنفس كشيء واحد من خلال التناغم والانسجام بين العناصر الثلاثة، خصوصًا أنها تسمح لمن يمارسها بمعرفة جسمه بشكل أفضل، هذا بخلاف دورها الأساسي في تحقيق الاسترخاء والحد من التوتر؛ لذلك يصفها المعالجون النفسيون لمرضاهم الذين يعانون التوتر أو الضغط النفسي أو غيرهما من المشكلات النفسية من هذا النوع.