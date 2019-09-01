تزامنا مع تحقيقات الأمن..حسابات “حمزة مون بيبي” المتخصصة في النبش في حياة المشاهير تختفي من “الانستغرام

اختفت حسابات “حمزة مون بيبي”، المثيرة للجدل على أنستغرام، بشكل مفاجئ جعل التعليقات تتضارب حول السبب في ذلك.

وراج أن حسابات حمزة مون بيبي، أغلقت، تزامنا مع اعتقال مجموعة من الأشخاص يقفون خلفها، لكن ذلك غير دقيق، إذ لم يتم اعتقال أي شخص في قضية الحسابات، علما أن التحقيقات حول الموضوع مستمرة، وهناك أخبار عن استدعاء أشخاص لاستجوابهم في القضية.

واشتهرت حسابات “حمزة مون بيبي” على أنستغرام، بنشر تفاصيل وأسرار شخصية لحياة المشاهير، لدرجة أصبحت معها من بين أشهر الحسابات المزعجة والمثيرة للجدل بالمغرب.

وانطلقت التحقيقات في قضية حسابات “حمزة مون بيبي” بعد توجيه اتهامات لصاحبه بابتزاز شخصيات شهيرة بالمغرب، وتهديدهم بفضح أسرارهم والتشهير بهم.