يافة الناصرة: إصابة خطيرة لفتى في انقلاب سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث انقلاب سيارة في بلدة يافة الناصرة، بعد عصر اليوم الأحد.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في مختلف أنحاء جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة، لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.