مدافع بايرن ميونخ في طريقه إلى يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدافع بايرن ميونخ الألماني، جيروم بواتينغ، اقترب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستهدف يوفنتوس تعويض غياب المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني لفترة لا تقل عن 6 أشهر، بعدما تعرض مؤخرًا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما دفع نادي السيدة العجوز للتحرك سريعًا لإبرام صفقة دفاعية قبل نهاية الميركاتو، غدًا الإثنين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بواتينغ لم يتواجد رفقة زملائه في التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، تمهيدًا لخطوة انتقاله إلى اليوفي.

ومن المتوقع أن يحزم المدافع الألماني، البالغ من العمر 30 عامًا، أمتعته خلال الساعات القليلة المقبلة، للسفر صوب تورينو، لإتمام إجراءات انتقاله للبيانكونيري.

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وكان بواتينغ قد ارتبط طوال الفترة الماضية بالرحيل عن النادي البافاري، قبل أن يعدل عن قراره عقب بيع مواطنه ماتس هوميلز لبوروسيا دورتموند.

رغم ذلك، لم يحصل بواتينغ على فرصة اللعب بانتظام مع البايرن منذ بداية الموسم، في ظل وفرة المدافعين في تشكيلة الفريق، وذلك بعد التعاقد مع الثنائي لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد.

وعقب التدريبات، قام لاعبو الفريق البافاري بالتقاط الصورة التقليدية كما جرت العادة كل موسم، لكنها شهدت غياب بواتينغ، الذي يبدو في طريقه صوب تورينو لحسم انتقاله لليوفي.