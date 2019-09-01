شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي عنيف على مارون الراس ويارون في لبنان بعد عملية لحزب الله والان مع التفاصيل

نقل الإعلام الاسرائيلي عن سكان مستوطنات Avivim و Yishuv سماع أصوات اشتباكات متواصلة يتخللها انفجارات على حدود لبنان. يأتي هذا بعد تدمير حزب الله آليه إسرائيلية ومقتل من كانوا على متنها. Advertisements وردا على العملية شنت إسرائيل قصفا عنيفا على منطقة مارون الراس. ووفق المصادر فقد توسعت دائرة القصف الإسرائيلي إلى منطقة يارون. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالرد على مصادر إطلاق النار.

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