شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلتان بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

قتل 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلتان بانفجار لغم حوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن اللغم انفجر في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي المحافظة. وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل الشاب ماجد ريب وزوجته وطفلتين من أقاربهم. يشار إلى أن ألغام المليشيا قتلت الآلاف من المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية.

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