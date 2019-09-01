شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقر بمصرع اللواء أمين الحميري في صعدة والان مع التفاصيل

اعترفت مليشيا ايران الحوثية اليوم بمصرع اللواء امين الحميري في صعدة. ويعتبر الحميري قائد محور صعدة عينته مليشيا الحوثي في هذا المنصب. Advertisements ونشرت الاعتراف وكالة سبأ في صنعاء في خبر نعي من وزارة الدفاع الحوثية. ولم يشر البيان، إلى كيفية مصرع القائد العسكري الموالي للجماعة ، وما إذا كان خلال مواجهات أم بغارة جوية للتحالف العربي.

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