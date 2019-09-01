وزير التخطيط يصادق على إطلاق صرف أكثر من 1,5 مليار دينار لديوان اوقاف اربع ديانات

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الأحد، مصادقته على إطلاق صرف أكثر من 1,5 مليار دينار لديوان اوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، محسوباً على التخصيصات السنوية للمشاريع المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية لعام 2019. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الدليمي صادق على صرف 1,531,365,757 دينار (مليار وخمسمائة وواحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وستون الف وسبعمائة وسبعة وخمسون دينار)، لإنشاء الأبنية والكنائس ودور العبادة مع التأثيث الكامل لها في محافظات (بغداد، نينوى، كركوك)، وإعادة تأهيل ذات الحاجة منها، وتسديد حسابات وتصاميم واستملاكات الأراضي، والمشاريع المنجزة والمحذوفة للديوان"، مبينا ان "ذلك ياتي ضمن مساعي وزارة التخطيط في توفير سبل الدعم لمشاريع الديوان في عموم المحافظات".



وتابع الوزارة، انه "في إطار اختصار الروتين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في اقصر فترة زمنية ممكنة؛ خوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في ديوان اوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019".



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