حزب الله اللبناني يعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق افيفيم

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها.
ونقلت "الميادين" عن الحزب قوله، إن "مجموعة الشهيدين زبيب وضاهر تمكنت من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق افيفيم وقتل وجرح من فيها".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه قاعدة وعربات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.
من جانبه، أشارت قناة "الجزيرة"، إلى إصدار السلطات الإسرائيلية تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الحدودية مع لبنان.
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