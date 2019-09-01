حزب الله اللبناني يعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق افيفيم

ونقلت "الميادين" عن الحزب قوله، إن "مجموعة الشهيدين زبيب وضاهر تمكنت من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق افيفيم وقتل وجرح من فيها".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه قاعدة وعربات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

من جانبه، أشارت قناة "الجزيرة"، إلى إصدار السلطات الإسرائيلية تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الحدودية مع لبنان.