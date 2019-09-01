بالفيديو.. لقطات تعرض للمرة الأولى لمداهمة صالات الروليت في بغداد

كشفت مصادر خاصة لـ الخليج 365، عن لقطات جديدة تعرض للمرة الأولى لمداهمة صالات الروليت في بغداد. وتتضمن اللقطات قيام العمليات الخاصة بتوجيه من المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي بضبط المقامرين بالجرم المشهود في صالات الروليت.

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