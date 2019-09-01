أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية لمن أساء للمؤسسة الدينية في العراق.
وأكدت الهيئة، "أنها بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية، بعد تحليل المحتوى وتحديد خروقاته للائحة البث الاعلامي".
يذكر أن قناة الحرة بثت أمس السبت، ضمن برنامج "الحرة تتحرى"، تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق".
واستنكرت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، اليوم الاحد، التقرير المسيء الذي استهدف المؤسسات الدينية في العراق، فيما اشارت الى انها تعتزم اتباع السبل القانونية بخصوصه.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاعلام والاتصالات: سنتخذ الإجراءات القانونية لمن أساء للمؤسسة الدينية بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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