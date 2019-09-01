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هيئة الاعلام والاتصالات: سنتخذ الإجراءات القانونية لمن أساء للمؤسسة الدينية بالعراق

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أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية لمن أساء للمؤسسة الدينية في العراق.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هيئة الاعلام والاتصالات تتابع ردود الفعل التي صدرت حول البرنامج الذي عرضته قناة الحرة، والذي تعرضت فيه بالاساءة الى المؤسسة الدينية في العراق".

وأكدت الهيئة، "أنها بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية، بعد تحليل المحتوى وتحديد خروقاته للائحة البث الاعلامي".

يذكر أن قناة الحرة بثت أمس السبت، ضمن برنامج "الحرة تتحرى"، تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق".

واستنكرت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، اليوم الاحد، التقرير المسيء الذي استهدف المؤسسات الدينية في العراق، فيما اشارت الى انها تعتزم اتباع السبل القانونية بخصوصه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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