الداخلية تعلن الاطاحة بأكبر عصابة للسطو المسلح في الفرات الاوسط وبغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن الاطاحة والقبض على واحدة من أخطر واكبر العصابات المتخصصة بالسطو المسلح التي تعمل في منطقة الفرات الاوسط وبغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة، إن "خلية الصقور الاستخبارية في النجف قامت بالتعاون مع مكافحة الاجرام بالاطاحة والقبض على واحدة من أخطر واكبر العصابات المتخصصة بالسطو المسلح التي تعمل في منطقة الفرات الاوسط وبغداد".



وأضافت الوزارة، أن "في عدة محاولات صعبة تخللتها مواجهات مسلحة وبناءً على معلومات دقيقة استخبارية ومن مصادر تم التوصل الى أفراد تلك العصابة"، مبينا أن "العملية تمت بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن الفتلاوي ومدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ومدير خلية الصقور الاستخبارية ومدير مكافحة الاجرام ومدير مكتب مكافحة اجرام الكرار وضباط ومنتسبي الخلية ومكتب المكافحة المذكور".



واكدت الوزارة، أن "من بين المتهمين احد اهم المسؤولين عن عمليات السطو المسلح والمشرف على عدد كبير من العصابات الاجرامية المختصة بالسرقة والسطو المسلح والعقل المدبر لها"، مشيرا الى ان "عملية القاء القبض والمتابعة كانت معقدة وصعبة واستمرت لعدة ايام تعرضت خلالها الأجهزة الامنية إلى مواجهه مسلحة لمرتين تكللت بالنجاح هذا اليوم بكمين محكم نفذ بحرفية عالية".