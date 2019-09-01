مصرع ستة أشخاص بتحطم مروحية شمالي النرويج

لقي ستة أشخاص مصرعهم في النرويج، نتيجة تحطم مروحية بالقرب من مدينة ألتا شمالي البلاد.
وأضافت أنه "تم العثور على خمس جثث وجريح واحد، نقل إلى المستشفى وتوفي هناك"، مبينة أن "الشرطة تقوم بالتحقيق، في ملابسات وأسباب الحادث".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحادث وقع على مسافة 1 كلم من مكان إقامة مهرجان موسيقي".
وقال مصدر في اللجنة المشرفة على تنظيم الفعالية، إنه تم نقل ضيوف المهرجان على متن مروحيات.
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