مصرع ستة أشخاص بتحطم مروحية شمالي النرويج

وذكرت صحيفة " Verdens Gang"ان "الكارثة الجوية وقعت مساء يوم أمس السبت، وأن الطائرة المنكوبة كانت تقل 5 ركاب وقائد الطائرة".

وأضافت أنه "تم العثور على خمس جثث وجريح واحد، نقل إلى المستشفى وتوفي هناك"، مبينة أن "الشرطة تقوم بالتحقيق، في ملابسات وأسباب الحادث".



وأشارت الصحيفة إلى أن "الحادث وقع على مسافة 1 كلم من مكان إقامة مهرجان موسيقي".

وقال مصدر في اللجنة المشرفة على تنظيم الفعالية، إنه تم نقل ضيوف المهرجان على متن مروحيات.

