بالصور.. اخماد حريق كبير في خزانات وقود معمل سمنت كبيسة

وقال فريح في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني في الانبار تمكنت من السيطرة على حريق كبير في خزانات وقود معمل سمنت كبيسة".

وأضاف أن "الحريق انحصر في الأنابيب الموصلة للخزانات دون امتدادها بسبب سرعة اجراءات فرق الاطفاء".