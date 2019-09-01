أعلن مدير دفاع مدني الانبار اللواء فوزي فريح، الأحد، عن إخماد حريق كبير في خزانات وقود معمل سمنت كبيسة.
وقال فريح في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني في الانبار تمكنت من السيطرة على حريق كبير في خزانات وقود معمل سمنت كبيسة".
وأضاف أن "الحريق انحصر في الأنابيب الموصلة للخزانات دون امتدادها بسبب سرعة اجراءات فرق الاطفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اخماد حريق كبير في خزانات وقود معمل سمنت كبيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.