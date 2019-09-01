قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل وأنباء عن سقوط قتلى

آثار القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب اللبناني

أعلن حزب الله، الأحد، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، مؤكداً مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.

وأكد أنه: "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد قامت مجموعة حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

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ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منطقة أفيفيم شهدت إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تمت إصابة بعض منها.

وأضاف، في بيان، أن قواته ردت باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعطى تعليمات بفتح الملاجئ على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان، كما ألغى جميع الأعمال والنشاطات في منطقة الحدود مع لبنان.

وطالب جيش الاحتلال السكان في منطقة تبعد حتى ٤ كلم من الحدود اللبنانية البقاء في المنازل وفتح الملاجئ، مشيراً إلى أنه ليست هناك حاجة للدخول إلى الملاجئ إلا عند سماع الصافرات.