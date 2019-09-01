مسرح سبها الشعبي.. المهاجرون الأفارقة يحاكون همومهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدارس الجاليات الأفريقية بسبها جنوبي ليبيا تختتم عامها الدراسي بعرض مسرحي، وللمرة الأولى يشهد مسرح سبها الشعبي عروضا مسرحية للمهاجرين الأفارقة وهي نواة للتعريف بمجتمعاتهم وزيادة الوعي حول قضايا الهجرة. قال عيسى أسد، ممثل ومخرج مسرحي، إننا قدمنا عروضا باللغتين الفرنسية والعربية لاستهداف أكبر شريحة من الجمهور والعروض ناقشت هموم المهاجرين ومعاناتهم منذ بداية الرحلة حتى نهايتها.

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