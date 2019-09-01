سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019

وسط هدوء الطلب، استقر متوسط سعر الدولار في مصر، الأحد، أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك وشركات الصرافة بعد عدة أيام من التراجع، ليبلغ متوسط الشراء 16.5 جنيه مقابل 16.6 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني.

وقال متعاملون: عرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية مسجلا 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع تلته بنوك قناة السويس وعودة ومصر إيران ليبلغ سعر الشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

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وزاد الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.09 جنيه والبيع 18.35 جنيه، وبلغ سعر الإسترليني 20.03 للشراء مقابل 20.29 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، واستقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 54.28 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.63 جنيه.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو 3 مليارات دولار في مايو/أيار بزيادة 43% مقارنة بـ2.1 مليار دولار في أبريل/نيسان.

وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر، وتسهم بنسبة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي لمصر.