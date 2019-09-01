"أنانية" صلاح تثير غضب ماني خلال مواجهة بيرنلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت حالة من الغضب الشديد على النجم السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، بسبب "أنانية" زميله المصري محمد صلاح، خلال فوز "الريدز" أمام بيرنلي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقة الـ85 من الشوط الثاني خروج ساديو ماني ودخول البلجيكي ديفوك أوريجي، وهو الأمر الذي أغضب النجم السنغالي كثيرا.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن السبب في انفعال ماني هو "أنانية" زميله المصري محمد صلاح، حيث لم يمرر الأخير الكرة للنجم السنغالي، في إحدى الهجمات قبل خروجه بدقائق، خاصة أنه كان في وضعية مميزة سانحة له للتسجيل.

والتقطت عدسات الكاميرا ماني وهو منفعل بشكل كبير إثر تبديله ورفض مصافحة مدربه الألماني يورجن كلوب، لأنه كان يبدو على النجم السنغالي أنه يريد البقاء في الملعب، خاصة أن مستواه كان مميزا للغاية، حسب اعتقاد اللاعب.

وظهر ماني منفعلا على مقاعد البدلاء، وحاول زملاؤه تهدئته بشكل عام، خاصة البرازيلي روبرتو فيرمينو لتنتهي الأزمة سريعا.

Advertisements





وأوضحت "صن" أن صلاح كان يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم، وقرر في أكثر من هجمة عدم التمرير لزملائه، مفضلا إنهاء الهجمة بنفسه، مما أدى إلى ضياع أكثر من فرصة.

وسجل ماني الهدف الثاني في المباراة، من تسديدة قوية على يسار حارس بيرنلي.

ويعد ماني أحد أبرز اللاعبين في فريق ليفربول، للمستوى المميز الذي قدمه مع الفريق على مدار الـ3 مواسم الماضية، حيث أسهم في تتويج "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا، والحصول على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريمييرليج برصيد 22 هدفا، متساويا مع محمد صلاح والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.