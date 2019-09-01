الان تتابع إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل في منطقة أففيم في القطاع الشرقي.
وذكرت وسائل إعلام، إن جيش الاحتلال فتح الملاجئ لسكان المناطق الشمالية بعد سقوط الصاروخ من الجانب اللبناني.
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