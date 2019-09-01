إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل في منطقة أففيم في القطاع الشرقي.

وذكرت وسائل إعلام، إن جيش الاحتلال فتح الملاجئ لسكان المناطق الشمالية بعد سقوط الصاروخ من الجانب اللبناني.