“الجبير” يبحث مع سفير باكستان لدى المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا اعجاز علي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.