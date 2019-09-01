الان تتابع “الجبير” يبحث مع سفير باكستان لدى المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا اعجاز علي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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