شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: الشرعية ملتزمة بالسلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، التزام حكومة بلاده بمسار السلام والعمل مع المبعوث الدولي لتحقيق تقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، متهماً مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستمرار في عرقلة تنفيذه.

وطالب رئيس الحكومة خلال لقائه في الرياض وزيرة خارجية السويد مارجريت وولستروم، المجتمع الدولي بأن يدرك أن الغاية من اتفاق ستوكهولم كان بناء الثقة وإنجاز نموذج لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الانقلاب، مشيراً إلى أن وقف اطلاق النار كان مجرد تمهيد لهذا الأمر.

Advertisements

وقال عبدالملك وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الانتهاكات وزراعة الألغام والاعتداء على المدنيين التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية تضاعفت منذ توقيع الاتفاق.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية أن المجتمع الدولي يراقب تطورات الأوضاع في اليمن عن قرب ومعني بتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وأعربت المسؤولة السويدية عن دعم بلادها لدعوة المملكة العربية السعودية للحوار لاحتواء الأزمة في عدن، مؤكدة أن بلادها انطلاقاً من رعايتها لاتفاق ستوكهولم، حريصةٌ على نجاح الاتفاق والتمهيد لاتفاق سياسي شامل.