ملك الاردن بحث مع أمير قطر سبل تطوير العلاقات بين البلدين

بحث الملك الاردني عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وكان ​الأردن​ أعلن رسميا في 16 تموز الماضي عن تعيين سفير جديد له لدى قطر بعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي مع ​الدوحة​ عقب قطع ​السعودية​ ودول أخرى علاقتها معها.

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