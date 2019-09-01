الدفاع الروسية: القوات الأميركية أغارت على إدلب دون إبلاغ تركيا أو روسيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "​الولايات المتحدة الأميركية​، نفذت غارة جوية على ​محافظة إدلب​ السورية، دون إبلاغ ​تركيا​ أو ​روسيا​".

وأوضح "المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​" التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن "​مقاتلات أميركية​ نفذت يوم السبت غارة على منطقة سكنية، تقع بين معرة مصرين وكفرحايا".

ولفت الى أن "القصف الأميركي تسبب في أضرار مادية كبيرة، وأن الغارة الأميركية تهدد استمرار وقف ​إطلاق النار​ في إدلب".

وأكد المركز أن "القصف الأميركي يعد انتهاكا لكافة الاتفاقيات السابقة، بسبب عدم إبلاغ ​واشنطن​ كلا من ​أنقرة​ و​موسكو​، بالغارة قبل تنفيذها".

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