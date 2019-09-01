المنار: القصف المدفعي الاسرائيلي مستمر على اطراف بلدة مارون الراس

افادت قناة "المنار" بأن "القصف المدفعي الاسرائيلي مستمر على اطراف بلدة ​مارون الراس​". وفي بيان له أعلن ​حزب الله​ أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

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