أبو سليمان: شهداء المقاومة اللبنانية لم يذهبوا بل حاضرون في عملنا الوزاري

أعلن وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "لم يبخلوا بدمائهم دفاعا عن ​الدولة​ يوم استبيحت وعن الوطن يوم هدد بالزوال. ​شهداء المقاومة​ اللبنانية لم يذهبوا بل حاضرون في مسيرة "​القوات اللبنانية​" وفي عملنا الوزاري حيث نستمد منهم الصلابة والارادة والتضحية وفي وجدان كل مؤمن بلبنان السيد والحر والمستقل".

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