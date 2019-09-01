بهية الحريري خلال ترياتلون صيدا: يحق لصيدا ان تفرح وتعيش وتقاوم

أكدت رئيسة كتلة "المستقبل" ​بهية الحريري​ أن "​الشباب​ شركاء حقيقيون في ​مدينة صيدا​، وهم الذين سيتسلمون قيادتها، فإذا لم يحبوا مدينتهم ولم يعيشوا كل قضاياها لا يمكنهم أن يقودوها. تحية كبيرة للشباب الذين يساهمون في نهضة هذه المدينة بكل القضايا سواء ​الرياضة​ او الانشطة او الحوار وفي كل الامور، ويقومون بحيوية كبيرة ونحن نتمنى ان ننقل هذه الفكرة والحيوية الى كل المناطق ​لبنان​".

وخلال تنظيم "جمعية صيدا انترناشيونال ماراثون" برعاية رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، أوضحت بهية الحريري "أننا في مواجهة مع ​العدو الاسرائيلي​ منذ العام 1982 ولم تكن كل هذه السنوات الطويلة نزهة ولا شمة هواء، وكان هناك بالمقابل تصد وارادة اساسية للنهوض بمنطقتنا في مواجهة الاجتياحات والاعتداءات و​التهديدات الاسرائيلية​. اليوم ارادتنا هي اننا نريد ان نعيش، ارادتنا اننا نريد ان ننهض ببلدنا، وارادتنا هنا في صيدا اننا نريد ان نزيل عن المدينة اي صبغة لها علاقة بالتقوقع، صيدا ليست فقط بوابة الجنوب بل هي عاصمته، وكل القيم والثوابت التي نتحدث عنها موجودة في هذه المدينة بتنوعها وبدعمها للقضية الفلسطينية وبمقاومتها للاحتلال الاسرائيلي. كل هذه القضايا نعتز ونفتخر بأنها موجودة في صيدا. هذه المدينة يحق لها ان تفرح وان تعيش وهي تقاوم كل اشكال العودة الى الوراء. هناك اناس لديهم فن صناعة اليأس، لكن الحريرية لم تصنع يوما الا الأمل، انما من دون كذب. معا نستطيع ان ننهض ببلدنا ومدينتنا وان نفتح آفاقا لشبابنا ليقودوا هم المرحلة القادمة".

ووجهت تحية الى سعد الحريري "راعي هذا الاحتفال والذي يشجعنا على كل الأنشطة التي نقوم بها بدءا من صيدا مدينة رمضانية لغاية اليوم وصولا الى اطلاق ​النقاش​ حول كل القضايا المتعلقة بالمدينة وتنميتها ومشاريعها".