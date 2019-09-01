داوود: لبنان سينضم الى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية

اشار وزير ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ داوود في صريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "إلتزاما من الحكومة ال​لبنان​ية تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحرصا على تعزيز حماية الممتلكات الثقافية اللبنانية خلال النزاعات المسلحة، وتأكيدا على دور لبنان الفاعل ضمن الأسرة الدولية لاسيما المنظمات التي تعنى بالشأن الثقافي، ‏وافقت اللجان النيابية التي عقدت جلسة مشتركة في ​مجلس النواب​ بتاريخ 28/8/2019 على مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 5434 المقدم من ​وزارة الثقافة​ والرامي إلى طلب الموافقة على الإنضمام الى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح".

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