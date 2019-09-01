بعد ختام مشوارها السياسي.. وجهة جديدة لميركل

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أنعيلا ميركل تتحدث بعد حصولها على الدكتوراة الفخرية.

وقالت ميركل في كلمة بكلية الإدارة بجامعة (إتش.إتش.إل لايبزيغ): "سأتواصل مجددا مع كل الجامعات التي منحتي الدكتوراة الفخرية بعدما أترك المستشارية".

ومنحت الجامعة الدرجة الفخرية لميركل، وهي فيزيائية سابقة، في حفل حضرته كريستين لاغارد المرشحة لمنصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وقالت وسط ضحكات الحضور: "سأعود ولن أمضي وقتا قصيرا مثل ما حدث اليوم. سأبقى لفترة أطول".

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وثارت شكوك متزايدة بشأن قدرة ميركل على إكمال مدتها الحالية في المنصب.

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ويواجه المحافظون الذين تنتمي إليهم ميركل وشركاؤهم في الحزب الديمقراطي الاشتراكي احتمال خسارة جزء كبير من الدعم لصالح اليمين المتشدد، في انتخابات تجرى في ولايتين بشرق البلاد، الأحد، مما قد يشكل مزيدا من الضغط على الائتلاف الحاكم.

وكانت ميركل تنازلت عن زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي العام الماضي بعد خسائر مؤلمة في انتخابات الولايات، وقالت إن مدتها الحالية في الحكم ستكون الأخيرة.

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