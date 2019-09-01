مصدر يكشف سر الأراضي المشتعلة في الدقهلية: تستمر 48 ساعة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قال مصدر بإدارة الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الأحد، إن الحريق الذي اندلع داخل أرض زراعية بقرية الروضة، منذ ليل أمس السبت، يرجع سببه لتسرب بخط غاز قطر 8 بوصة، ممتد أسفل الأرض.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية لـ"الخليج 365"، أنه فور ورود البلاغ باشتعال النيران، جرى التنسيق مع قيادات شركة الغاز بوزارة البترول، وإغلاق كافة المحابس الواصلة بالخط، إلا أن النيران مازالت مشتعلة، والسبب أن كميات من الغاز المسال لاتزال تسير بطول الخط.

وأكد المصدر، على أن قوات الحماية المدنية، تواصل عملها لإخماد النيران بواسطة الرغوة، إلا أنه من المتوقع استمرار النيران فى الاشتعال لأكثر من 48 ساعة نظرًا لتشبع التربة بالغاز المسال.