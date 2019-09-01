إنشاء 12 كوبري وتجديد 30.. ننشر خطة القاهرة 2030 لتطوير شبكة الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة.

وينشر "الخليج 365" وبشكل حصري تفاصيل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030 فيما يتعلق بخطط الارتقاء بشبكة الطرق في العاصمة.

وتعمل الخطة الاستراتيجية للعاصمة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق وفق 3 محاور رئيسية كالتالي:

المحور الأول "المساهمة في تطوير الشوارع التي تربط بينها وبين المحافظات الأخرى"

تسعى القاهرة بالتعاون مع المحافظات الأخرى إلى تطوير شبكة الطرق التي تربط بين العاصمة وبين محافظات (الجيزة - القليوبية - السويس - الإسماعيلية - مرسى مطروح) من أجل تيسير الحركة المرورية والاستفادة من المزايا النسبية في كل محافظة بما يعود بالنفع على محافظة القاهرة، ومن أجل تحقيق ذلك تهدف القاهرة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة ومنها:

- تطوير طريق القاهرة السويس وذلك للمساهمة في تنمية حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء السويس وخدمة المدن العمرانية شرق القاهرة وفصل حركة الشاحنات عن الطريق الرئيسي.

- تطوير طريق القاهرة العين السخنة وذلك لتيسير الحركة المرورية

- تنفيذ محور روض الفرج الضبعة (القاهرة - الجيزة - مطروح) لتسهيل الحركة المرورية وخلق محاور تنمية جديدة.

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- تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي لتسهيل الحركة المرورية وخلق محاور تنمية جديدة.

كما تضمنت الخطة إنشاء طريق شبرا بنها الحر والذي تم الانتهاء منه بالفعل وافتتاحه للعمل وذلك لتقليل الكثافات المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

المحور الثاني "تطوير الشوارع الرئيسية بالمحافظة"

تعمل محافظة القاهرة على رصد اعتمادات مالية سنوية من أجل رصف الشوارع الرئيسية بها ورفع كفاءتها لتيسير الحركة المرورية ومنع الاختناقات المرورية وخلق شبكة طرق جاذبة للاستثمار.

وتستهدف القاهرة خلال الخطة الخمسية تطوير عدد من المناطق ومنها ميدان السيدة زينب، وتطوير منطقة الفسطاط ومحور عين الحياة، وتطوير ميدان السيدة نفيسة، وغيرها من الميادين الرئيسية، وغيرها من المحاور الرئيسية ومنها (مؤسسة الزكاة - مصطفى النحاس).

المحور الثالث: رصف وتطوير الشوارع الداخلية والحواري على مستوى أحياء المحافظة، والتي تبلغ 38 حيًا مقسمين على 4 مناطق وهي (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية).

كما تشمل خطة المحافظة رفع كفاءة وتطوير شبكة الكباري والأنفاق في نطاق العاصمة، من أجل رفع درجة الأمان، وتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات، والتغلب على الاختناقات المرورية، وتحسين مستوى الخدمة.

وتسعى محافظة القاهرة وفق الخطة الاستراتيجية 2030 إلى إحلال وتجديد 30 كوبري، وإنشاء 12 كوبري جديد للسيارات والمشاه، حيث تهدف إلى رفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة الكباري والأنفاق.