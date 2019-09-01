هواتف شاومي تصعد إلى المركز الرابع في السوق المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

كشفت مؤسسة IDC العالمية المتخصصة فى أبحاث السوق، عن نجاح شركة شاومى في احتلال المركز الرابع في سوق الهواتف الذكية داخل مصر.

وأفادت مؤشرات مبيعات الهواتف الذكية فى مصر خلال الربع الثانى من عام 2019، أن شاومي حققت حصة سوقية بلغت 11.4% مقابل 8.7% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتتصدر هواوي الترتيب في مصر، تليها سامسونج ثم أوبو في المركز الثالث.

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واحتلت شاومي المركز الثالث في قيمة المبيعات بنسبة بلغت 11.9% في الربع الثاني من عام 2019 مقابل 7.94% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتحتل شاومي الترتيب الرابع عالميا بعد سامسونج وهواوي وآبل.

وأنشأت شاومى أكبر منصة إنترنت في العالم للمستهلكين، مع أكثر من 171 مليون جهاز ذكي باستثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة متصلة بمنصتها. وتوجد منتجات شاومى حالياً في أكثر من 80 دولة حول العالم. وفي يوليو2019 انضمت الشركة لقائمة فورتشن العالمية لأكبر500 شركة للمرة الأولى حيث جاءت في المرتبة 468 والمركز السابع في فئة خدمات الإنترنت والتجزئة.