الداخلية: إزالة 211 حالة تعد على نهر النيل في 6 محافظات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف. وأسفرت جهود الحملات بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات عن تحقيق تلك النتائج والتي بدأت بمديرية أمن أسوان وأسفرت عن تنفيذ إزالة 8 حالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وفي أسيوط تنفيذ إزالة 22 حالة تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة البداري. ونفذت الأجهزة الأمنية بالأقصر تأمين إزالة 16 حالة تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة، وفي البحيرة تم تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدي متنوعة، إزالة 50 حالة تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، وبمديرية أمن المنوفية تأمين تنفيذ إزالة 63 حالة تعد متنوعة، مديرية أمن سوهاج تأمين تنفيذ إزالة 49 حالة تعد متنوعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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