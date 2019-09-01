"قومي حقوق الإنسان" ينظم الملتقى الثالث لمنظمات المجتمع المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان. وأوضح المجلس، أنه سينظم الملتقي الثالث لمنظمات المجتمع المدني المزمع عقدة يومي 4 و5 سبتمبر 2019 تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة ". ومن المقرر أن يناقش الملتقى ما يلي: - قانون تنظيم العمل الأهلي. - الامتثال لمعايير حقوق الإنسان وفق الدستور والالتزامات الدولية. Advertisements - مسار المراجعة الدورية الشاملة في مصر. - مسار خطة التنمية المستدامة 2030. - قضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد. - تلبية احتياجات التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا. - تعزيز التمكين للفئات الأولى بالرعاية. ويشارك في الملتقى مجموعة من الوزرات ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والهيئات المعنية.

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