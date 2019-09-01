إنفجار بركانٍ في إيطاليا يدفع الناس للبحث عن ملجأ

أدى إنفجار مذهل لبركان إيطالي يوم الأربعاء إلى دفع السكان المحليين والسائحين للهروب بحثا عن ملجأ آمن لتجنب رش الصخور والرماد. وتسبب ثوران بركان سترومبولي على جزيرة صغيرة قبالة ساحل صقلية إلى تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان في السماء. وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين إن الانفجار يمكن أن يصنف على أنه "حدث متضخم" وينتج تدفق البيروكلاستيك - خليط سريع الحركة من الغاز والصخور والرماد البركاني - على بعد عدة مئات من الأمتار في البحر. Advertisements وأضاف أن أعمدة الدخان وصلت إلى إرتفاع 2 كم (1.2 ميل).

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